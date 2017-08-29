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    В ДНР двум жителям Донецка дали 14 лет тюрьмы за шпионаж

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    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (88)

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    Молоток
    RIA News Андрей Старостин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Верховный суд самопровозглашенной Донецкой народной республики приговорил к 14 годам лишения свободы двух жителей Донецка, обвиняемых в шпионаже, сообщили во вторник в пресс-службе суда.

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    "Были вынесены приговоры двум жителям Донецка – мужчине и женщине, совершившим деяния, которые предусмотрены статьей 321 УК ДНР "Шпионаж". Эти граждане, находясь в сговоре и взаимодействуя со спецслужбами Украины, собирали и передавали противнику сведения, не подлежащие разглашению", — говорится в сообщении Верховного суда ДНР.

    В пресс-службе отметили, что подсудимых приговорили к 14 годам лишения свободы.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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