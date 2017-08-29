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    Общество

    Во вторник в Украине будет по-осеннему прохладно

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    По данным Гидрометцентра, в Украине во вторник будет сухо, лишь местами пройдут незначительные дожди. Температура не превысит 24 градусов тепла.
    Осень в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Во вторник, 29 августа, в Украине будет преимущественно солнечная погода, без осадков, передает Укргидрометцентр.

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    Синоптики обещают максимальную температуру воздуха — 24 градусов тепла. 

    По данным Гидрометцентра, на западе днем от 18 до 24 градусов выше нуля, без осадков.

    На востоке от 18 до 22 градусов тепла, местами пройдет дождь.

    На севере синоптики прогнозируют температуру от 17 до 20.

    На юге сухо, ожидается от 19 до 22 градусов тепла.

    В Киеве переменная облачность, до 22 градусов тепла.

    Напомним, в последние дни в Украине резко похолодало.

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