Во вторник в Украине будет по-осеннему прохладно

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Во вторник, 29 августа, в Украине будет преимущественно солнечная погода, без осадков, передает Укргидрометцентр.

Синоптики обещают максимальную температуру воздуха — 24 градусов тепла.

По данным Гидрометцентра, на западе днем от 18 до 24 градусов выше нуля, без осадков.

На востоке от 18 до 22 градусов тепла, местами пройдет дождь.

На севере синоптики прогнозируют температуру от 17 до 20.

На юге сухо, ожидается от 19 до 22 градусов тепла.

В Киеве переменная облачность, до 22 градусов тепла.

Напомним, в последние дни в Украине резко похолодало.