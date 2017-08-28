В Николаеве собираются усыпить пять тысяч бездомных собак

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В Николаеве на заседание сессии Николаевского городского совета выносится предложения относительно изменений к "Программе обращения с собаками и котами на территории города Николаева на 2013-2017 гг.".

Проектом решения предлагается применение массовой эвтаназии уличных животных в связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией.

"Массовая эвтаназия бездомных животных в Николаеве полностью перечеркивает все наши усилия, которые были нацелены на гуманное решение проблемы регулирования численности уличных животных", — заявил эксперт Animal-id info RU Виктор Копач.

В 2017 году в городе насчитали 4900 бездомных животных. В 2016 году количество животных была значительно выше – 7400 особей.

"Массовая эвтаназия как метод регулирования сокращение численности бездумных животных в Украине может быть применена лишь в виде исключения, – подчеркивает Марина Суркова, вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины.

Согласно статье 16 ЗУ "О защите животных от жестоко обращения", "регулирование численности диких животных и животных, которые не содержатся человеком, но находятся в условиях, полностью или частично создаваемых деятельностью человека, осуществляется методами биостерилизации или биологически обоснованными методами, а в случае невозможности их применения — методами эвтаназии".

"Массовая эвтаназия животных является частью позорного зоореалистичного движения, который является опасным и разрушительным для общества, – говорит Наталья Вишневская, координатор зоозащитного направления Национального экологического центра Украины.

Примером эффективного использования гуманных методов регулирования численности уличных животных является львовский, житомирский, черкасский, киевский, днепровский, чернобыльский опыт.

Лидеры украинских зоозащитных организаций Украины, волонтеры, граждане Украины обратились к мэру города Николаев не допустить массовых казней животных.

Массовая эвтаназия животных как метод регулирования бездумных животных запрещена на национальном уровне в Польше, Германии, Австрии, Португалии, Италии, Греции, Норвегии.

Ранее сообщалось, что киевлянка Анна Литвиненко разыскивает щенка, который спас ее от некроза внутренних органов, потери зрения и страшной депрессии.