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    Общество

    В Ровенской области полиция изъяла нелегальный алкоголь на рекордную суму

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    Сообщается, что в ходе обысков изъят фальсифицированный алкоголь на 1,6 млн гривен. Производство наладили трое жителей Тернопольской области.
    Нелегальный алкоголь
    Департамент захисту економіки Національної поліції України

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В Ровенской области полицейские ликвидировали два подпольных цеха по изготовлению алкоголя, сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции.

    "Правоохранители провели 9 санкционированных обысков и изъяли фальсифицированного алкоголя на сумму более 1600000 гривен. Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили организаторов подпольного производства. Ими оказались трое жителей Тернопольщины, которые на территории Ровенской области организовали производство фальсифицированного алкоголя", — сообщает подробности Департамент.

    Во время проведения санкционированных обысков обнаружены и изъяты более 1,3 тысячи литров спирта, 8900 бутылок готовой контрафактной продукции с этикетками известных украинских брендов, 765 марок акцизного налога с признаками фиктивности, оборудование для изготовления и розлива фальсификата и 2 автомобиля, которые использовались для перевозки контрафакта.

    Ранее сообщалось, что российские пограничники в ходе преследования задержали контрабандиста, перевозившего из Украины в РФ 7 тысяч пачек сигарет, ранив его.

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