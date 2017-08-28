Хоронить дорого и негде: украинцы массово переходят на услуги крематориев

КИЕВ, 28 авг — РИА новости Украина. В Украине за последние четыре года резко выросло количество кремаций, сообщает Realist.

Как стало известно, в 2016 году по сравнению с 2015 число кремаций стало больше на 1183.

Сообщается, что основными причинами повышения количества процедур стали катастрофическая ситуация с кладбищами и высокие цены на захоронение.

По данным издания, в начале 2017 года в департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА заявляли, что из 29 кладбищ Киева только одно (Северное) открыто для похорон.

Тарифы на комплекс похорон начинаются от 6 тысяч гривен — сюда входит сумма за простейший гроб, оббитый тканью, постель, подушку, покрывало белое или церковное, крест на могилу, траурный венок, перевозка тела в морг, бригада для транспортировки гроба (4 человека), катафалк, копка могилы на кладбище.

В то же время, как отмечает издание, кремация обойдется в 4 тысячи гривен вместе с урной для праха, цена на которой — от 600 гривен.

Ранее лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что за три с половиной года еврореформ, которые проводят власти Украины, граждане страны стали на порядок беднее и бесправнее.