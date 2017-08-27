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    Общество

    В новом учебном году школьные оценки обретут гриф секретности - эксперт

    (обновлено: )34903
    Советник министра образования Оксана Макаренко в эфире «ГС» рассказала, что также был отменен ряд требований, существование которых в школе – недопустимо.
    Школьники на 1 сентября
    УНИАН

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. На модернизацию начального образования правительство выделит миллиард гривен. Об этом накануне заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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    По его словам, деньги пойдут на материально-техническое оснащение начальных классов. Также премьер сообщил, что в рамках реформы образования правительство начинает реализацию первых пилотных проектов программы "Новая украинская школа". Как недавно стало известно, в Киеве с нового учебного года четыре школы принимают участие в одном из таких образовательных экспериментов.

    Подробнее о проектах, а также грядущих изменениях в учебном процессе в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала советник министра образования Оксана Макаренко.

    "Есть изменения, которые коснутся всех школ. Из ключевых нововведений — была отменена техника чтения, когда ребенок стоит возле доски и должен обязательно по минутам читать слова. Не так, чтобы понимать их смысл, а так, чтобы уложиться в показатели. Этого не должно быть. Оценки теперь — это конфиденциальный вопрос между учителем, учеником и родителями. Никто не может и не имеет права из учителей на родительском собрании оглашать оценки других детей. Более того, оценки должны быть детально объяснены и ученикам, и родителям", — пояснила Макаренко.

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