Тимошенко поразила своим новым имиджем на Всемирном конгрессе украинцев

КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко появилась в красном облегающем платье на мероприятии по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев. Фото политика разместили в Facebook.

В комментариях пользователи признались, что не сразу узнали на фото Юлю Тимошенко. Из-за покроя платья видны полноватые руки Тимошенко, которые обычно она не оголяет.

Facebook Oleksiy Zakharchenko Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на мероприятии по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев

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Ранее народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз заявила, что бывший премьер-министр Украины, лидер парламентской фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко сознательно участвует "в информационной кампании на стороне противника Украины".