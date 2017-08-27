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    Общество

    Тимошенко поразила своим новым имиджем на Всемирном конгрессе украинцев

    Тема:

    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко (590)

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    Фото политика разместили в Facebook. В комментариях пользователи признались, что не сразу узнали на фото Юлю Тимошенко. Из-за покроя платья видны полноватые руки Тимошенко, которые обычно она не оголяет.
    Юлия Тимошенко
    Facebook Юлии Тимошенко

    КИЕВ, 27 авг — РИА Новости Украина. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко появилась в красном облегающем платье на мероприятии по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев. Фото политика разместили в Facebook. 

    В комментариях пользователи признались, что не сразу узнали на фото Юлю Тимошенко. Из-за покроя платья видны полноватые руки Тимошенко, которые обычно она не оголяет.

    Facebook Oleksiy Zakharchenko
    Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на мероприятии по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев

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    Ранее народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Фриз заявила, что бывший премьер-министр Украины, лидер парламентской фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко сознательно участвует "в информационной кампании на стороне противника Украины".

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