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    Общество

    Донецк и Симферополь стали городами-побратимами

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    Донецк и Симферополь, став городами-побратимами, настроены на разностороннее сотрудничество, в частности, в производственной и туристической отраслях.
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    Донецк. Архивное фото
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк
    Здание аэропорта Симферополя
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ 26 авг — РИА Новости Украина. Соглашение об установлении побратимских связей между Донецком и Симферополем подписано в субботу в самопровозглашенной Донецкой народной республике, передает корреспондент РИА Новости.

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    Подписи поставили главы администраций Донецка и Симферополя Алексей Кулемзин и Геннадий Бахарев. Отмечалось, что города настроены на разностороннее сотрудничество, в частности, в производственной и туристической отраслях.

    "В свете последних событий весь мир должен знать, что мы неразлучны и близки", — сказал глава ДНР Александр Захарченко, комментируя подписание соглашения.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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