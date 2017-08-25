Антоний передал мощи Николая Чудотворца в монастырь на Закарпатье

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. В монастырь на Закарпатье передан на вечное хранение ковчег с мощами Николая Чудотворца. Об этом сообщает Центр информации УПЦ.

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) передал на вечное хранение в Вознесенский женский монастырь на Закарпатье ковчег с мощами одного из самых почитаемых святых в Православной мире — святителя Николая Чудотворца.

Как докладывает Центр информации УПЦ, митрополит Антоний подарил святыню монастырю в день своего 50-летия. Митрополит Антоний родился в селе Чумалево Тячевского района на Закарпатье, с детства вместе с родителями посещал Вознесенский монастырь.

"В этот день я передаю частицу мощей святителя Николая Мирликийского монастырю, в котором я вырос духовно, для того чтобы святитель молился об этой земле и о всех ее Боголюбивых людях. Сегодня важнейшее событие за всю историю монастыря. Предстоятель нашей Церкви возглавил здесь службу. Сегодня здесь много людей, они пришли помолиться за Украину. Мы молимся, чтобы Господь смилостивился над нами и дал нам мир, чтобы мы все увидели расцвет нашей Родины", — сказал митрополит Антоний.

Центр информации УПЦ В монастырь на Закарпатье передан на вечное хранение ковчег с мощами Николая Чудотворца

Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий наградил митрополита Антония правом ношения второй панагии. "Вы — мой помощник, Боголюбивый, надежный. Пусть Господь Вас хранит!", — сказал митрополит Киевский и всея Украины.

Николай Чудотворец известен как скорый помощник, покровитель детей, мореплавателей и путешественников, защитник невинно оклеветанных.

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