"КиберБеркут": в Украине действуют биологические лаборатории США

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КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. В Украине действуют американские биологические лаборатории, где проводят секретные эксперименты с патогенными микроорганизмами, сообщили украинские хакеры из группы "КиберБеркут".

На сайте группы сообщается, что "КиберБеркут" следит за тайной деятельностью спецслужб и неправительственных организаций США в Украине, и что в последнее время в интернете активно обсуждают вспышки редких для Украины заболеваний.

"Многие украинцы считают, что причиной их возникновения являются секретные эксперименты с патогенными микроорганизмами, проводимые в американских биологических лабораториях в разных городах страны. Всего с 2009 года в Украине на американские деньги было оснащено 15 таких объектов якобы с целью уменьшения биологических угроз. Однако с тех пор количество и масштаб этих угроз только выросли в несколько раз", — говорится в сообщении.

Хакеры заявляют, что в основной массе в лабораториях действительно работают украинские специалисты, но они не имеют доступа в депозитарий со штаммами вирусов и бактерий и даже не знают, в каком из помещений лаборатории он находится. "Официально утверждается, что лаборатории находятся в ведении министерства здравоохранения Украины. Хотя это, конечно, условность, учитывая, что с 1 августа 2016 года ведомство возглавляет гражданка США и активист Майдана Ульяна Супрун. На самом деле, секретные работы с биологическими препаратами проводятся под эгидой Пентагона", — утверждает группа хакеров.

Согласно заявлению группы, в США реализацией закрытых биологических проектов занимается Разведывательное управление министерства обороны (РУМО) и входящий в его состав Национальный центр медицинской разведки, а в Украине сотрудники РУМО реализуют свои биологические проекты под прикрытием государственных органов и коммерческих организаций; по правительственной линии строительством, обслуживанием и техническим обеспечением занимается Агентство по сокращению военной угрозы (DTRA) министерства обороны США, а в центральном офисе DTRA за украинское направление отвечает Кевин Гарретт. По данным хакеров, на территории Украины интересы агентства представляет сотрудница посольства США Джоанна Уинтрол, непосредственно работу американских специалистов в закрытых сегментах биологических лабораторий якобы курирует сотрудник политического отдела и по совместительству офицер РУМО США Майлс Дадли.

"В коммерческой сфере структурой прикрытия разведуправления выступает компания Black&Veatch Special Projects Corp, которая является основным подрядчиком при строительстве, оснащении, последующем обслуживании лабораторий, включая проведение биологических исследований. В роли субподрядчика выступает украинская фирма "Метабиота", которая располагается в том же офисе, что и Black&Veatch, несмотря на самостоятельный юридический статус", — утверждают хакеры.

"КиберБеркут" — группа активистов, которая появилась после расформирования в Украине спецподразделений милиции "Беркут". Состав неизвестен, члены сообщества соблюдают анонимность. "КиберБеркут" позиционирует себя как хакерская группировка.