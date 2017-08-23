Чиновница подала в отставку после инцидента с картой Украины без Крыма

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Глава отдела культуры Броварского горсовета Киевской области Инна Савченко увольняется после инцидента с размещением на сцене карты Украины без Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донбасса, сообщает сайт телеканала "Громадське ТВ".

Ранее сообщалось, что накануне Дня Независимости Украины в Броварах установили сцену с картой без Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что правоохранители изъяли эту карту.

"Глава отдела культуры Броварского горсовета Инна Савченко уходит с должности после инцидента с размещением на сцене перед зданием горсовета карты Украины без Крыма и оккупированных районов Луганской и Донецкой областей", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, Савченко заявила, что берет на себя ответственность, потому что за оформление сцены должен был отвечать отдел культуры. "Я не сразу увидела, что на баннере карта. Она не из Броваров, я не могу сказать, откуда ее нам привезли, чтобы не подставлять людей. Я беру ответственность на себя, потому что за это отвечал отдел культуры. Сейчас я буду давать показания в полиции", — цитирует Савченко сайт.

Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.