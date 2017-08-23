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    Общество

    Правоохранители изъяли карту Украины без Крыма в Броварах

    (обновлено: )10801
    Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что авторы карты должны дать пояснения относительно такого изображения страны: "Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа национальной полиции и изымает это "творение".
    В Броварах установили сцену с картой Украины без Крыма и части Донбасса
    facebook.com/zoryan.zoryan

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Полиция изъяла карту Украины без Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донбасса, которая была установлена накануне Дня Независимости в городе Борисполь Киевской области.

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    Об этом заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

    "Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа национальной полиции и изымает это "творение". Будут составлены соответствующие протоколы", — написал Шкиряк на своей странице в Facebook.

    Он также написал, что авторы карты должны дать пояснения относительно такого изображения страны.

    День независимости Украины — государственный праздник, отмечается 24 августа. В этом году план проведения праздника насчитывает более полутора десятков мероприятий, в частности, создание различных медийных, образовательных, культурных проектов, проведение встреч и дипломатических приемов.

    Ранее сайт телеканала "112. Украина" сообщил, что накануне Дня независимости Украины в городе Бровары установили сцену с картой страны без Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донбасса.

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