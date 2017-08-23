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    Общество

    Насалик обжаловал арест своей квартиры и дома

    (обновлено: )12
    Как отметили в суде, в Апелляционный суд Киева жалоба министра Насалика по состоянию на среду не поступала. В связи с этим дата рассмотрения апелляции еще не определена.
    Игорь Насалик. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик обжаловал в суде арест Печерским районным судом Киева своей квартиры и жилого дома, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу Апелляционного суда Киева.

    Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик
    УНИАН
    Политэксперт о будущем Насалика и Насирова

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    "Соответствующая апелляционная жалоба была подана в Печерский районный суд столицы 21 августа. При этом в Апелляционный суд Киева жалоба по состоянию на среду не поступала. В связи с этим дата рассмотрения апелляции еще не определена", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева арестовал квартиру и жилой дом министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика по ходатайству бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" (Львов) Петра Дыминского.

    Еще раньше Печерский райсуд Киева арестовал два автомобиля, два дома, земельный участок и винный погреб нардепа из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина. Суд полностью удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и наложил арест на владения Добкина. В частности, арестованы два жилых дома общей площадью 1 136,9 кв. м, а также винный погреб общей площадью 195,4 кв. м. Кроме того, арестованы два автомобиля Toyota Land Cruiser 2007 и 2013 годов выпуска и земельный участок площадью 0,0083 га.

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