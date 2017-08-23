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    Общество

    Фискальная служба при обысках спиртзаводов изъяла спирта на 360 млн грн

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    По данным ГФС, обыски проводятся в рамках расследования ряда уголовных производств, открытых по нескольким статьям, в том числе и в отношении бывших руководителей ГП "Укрспирт".
    Гривны
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Государственная фискальная служба при обысках на 6 государственных спиртовых заводах в Винницкой, Сумской, Тернопольской и Харьковской областях, которые не входят в состав предприятия "Укрспирт", изъяла 1416 тонн спиртосодержащей продукции стоимостью более 360 млн гривен, сообщила пресс-служба ГФС.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "В ходе документирования работы подпольных цехов по изготовлению ликеро-водочных изделий или фальсифицированного алкоголя, нами часто фиксируются факты получения ими неучтенного спирта, изготовленного на мощностях спиртовых заводов, который в дальнейшем используется правонарушителями в качестве сырья для незаконного изготовления водки. Именно поэтому для нас важно отследить весь путь поставок или незаконного производства спирта", — цитируются в сообщении слова первого заместителя главы ГФС Сергея Билана.

    Он также сообщил, что мероприятия проводятся в рамках расследования ряда уголовных производств, открытых по нескольким статьям, в том числе и в отношении бывших руководителей ГП "Укрспирт".

    Напомним, 21 августа сотрудники налоговой милиции провели обыски на 27 государственных спиртовых заводах в 11 областях Украины.

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