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    Общество

    Украина празднует День государственного флага

    (обновлено: )6812
    В рамках празднования в городах при участии представителей государственной и местной власти пройдут церемонии торжественного поднятия государственного флага. В Киеве в церемонии примет участие президент Петр Порошенко.
    Флаг Украины и Монумент независимости
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Украина в среду, 23 августа, отмечает День государственного флага, который празднуется накануне 26-го Дня Независимости.

    В рамках празднования в городах при участии представителей государственной и местной власти пройдут церемонии торжественного поднятия государственного флага. В частности, на Софийской площади в центре Киева в церемонии поднятие флага примет участие президент Петр Порошенко. Позже глава государства откроет выставку вооружения и военной техники на Крещатике.

    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В холод и дождь. Генеральная репетиция парада на День Независимости Украины

    По случаю Дня государственного флага власти Киева организовывают сразу несколько концертов и фестивалей. В частности, на Софийской площади пройдет гала-концерт под названием "Украинцы в мире" при участии танцевальных коллективов Аргентины, Канады, Польши, США и Украины. На "Певческом поле" в Печерском районе Киева пройдет всеукраинский фестиваль-конкурс "Ты в сердце моем, Украина!", а в Подольском районе состоится ярмарка "Феерический блюз на склонах Днепра".

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    Кроме этого, вечером на Софийской площади общественные организации проведут акцию, в ходе которой будет развернут самый большой в мире флаг Украины.

    Раньше День государственного флага в Украине отмечали на муниципальном уровне, но в 2004 году президент Леонид Кучма придал ему статус государственного. Празднование связано с событием 23 августа 1991 года, когда группа народных депутатов внесла сине-желтый флаг в Верховный совет (Верховную Раду) республики накануне провозглашения независимости Украины.

    Украинское фото
    Девочка в вышиванке

    Государственный флаг Украины наряду с гербом и гимном является официальным государственным символом страны. Он представляет собой прямоугольное полотнище из двух равных горизонтальных полос: верхней — синего и нижней — желтого цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3.

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    Желто-голубая символика появилась в Киевском государстве еще до крещения Руси. После нашествия монголо-татар она на некоторое время исчезла, но со временем возродилась на гербах большинства украинских городов: почти все они обрамлялись желто-голубыми цветами. Первым задокументированным использованием желтого и синего цветов был герб Львовской земли. Хоругвь "Леопольская" (Львовская), на которой был изображен "желтый лев, восходящий на скалу, на лазурном поле" использовалась войсками еще в 1410 году во время Грюнвальдской битвы против крестоносцев.

    Думская.net
    В Одессе на Потемкинской лестнице развернули 25-метровый флаг Украины

    Официально сине-желтое знамя стало государственным флагом Украины после принятия страной суверенитета 28 января 1992 года. Это положение было утверждено постановлением Верховной рады Украины.

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