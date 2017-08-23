Украина празднует День государственного флага

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости. Украина в среду, 23 августа, отмечает День государственного флага, который празднуется накануне 26-го Дня Независимости.

В рамках празднования в городах при участии представителей государственной и местной власти пройдут церемонии торжественного поднятия государственного флага. В частности, на Софийской площади в центре Киева в церемонии поднятие флага примет участие президент Петр Порошенко. Позже глава государства откроет выставку вооружения и военной техники на Крещатике.

По случаю Дня государственного флага власти Киева организовывают сразу несколько концертов и фестивалей. В частности, на Софийской площади пройдет гала-концерт под названием "Украинцы в мире" при участии танцевальных коллективов Аргентины, Канады, Польши, США и Украины. На "Певческом поле" в Печерском районе Киева пройдет всеукраинский фестиваль-конкурс "Ты в сердце моем, Украина!", а в Подольском районе состоится ярмарка "Феерический блюз на склонах Днепра".

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Кроме этого, вечером на Софийской площади общественные организации проведут акцию, в ходе которой будет развернут самый большой в мире флаг Украины.

Раньше День государственного флага в Украине отмечали на муниципальном уровне, но в 2004 году президент Леонид Кучма придал ему статус государственного. Празднование связано с событием 23 августа 1991 года, когда группа народных депутатов внесла сине-желтый флаг в Верховный совет (Верховную Раду) республики накануне провозглашения независимости Украины.

Украинское фото Девочка в вышиванке

Государственный флаг Украины наряду с гербом и гимном является официальным государственным символом страны. Он представляет собой прямоугольное полотнище из двух равных горизонтальных полос: верхней — синего и нижней — желтого цвета. Отношение ширины флага к его длине составляет 2:3.

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Желто-голубая символика появилась в Киевском государстве еще до крещения Руси. После нашествия монголо-татар она на некоторое время исчезла, но со временем возродилась на гербах большинства украинских городов: почти все они обрамлялись желто-голубыми цветами. Первым задокументированным использованием желтого и синего цветов был герб Львовской земли. Хоругвь "Леопольская" (Львовская), на которой был изображен "желтый лев, восходящий на скалу, на лазурном поле" использовалась войсками еще в 1410 году во время Грюнвальдской битвы против крестоносцев.

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Официально сине-желтое знамя стало государственным флагом Украины после принятия страной суверенитета 28 января 1992 года. Это положение было утверждено постановлением Верховной рады Украины.