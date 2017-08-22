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    Общество

    Одну из улиц Харькова засыпало арбузами

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    По информации очевидцев, посреди дороги перевернулась фура с арбузами. Фото раскиданных по проезжей части арбузов харьковчане выложили в соцсетях.
    Одну из улиц Харькова засыпало арбузами
    vgorode

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Инцидент произошел в Харькове на улице Тринклера, возле областной больницы. Как сообщают очевидцы, посреди дороги перевернулась фура с арбузами. Фото раскиданных по проезжей части арбузов харьковчане выложили в соцсетях.

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    Если верить комментариям, некоторые из них соблазнились на дегустацию.

    vgorode
    Одну из улиц Харькова засыпало арбузами

    Ранее сообщалось, что херсонские арбузы, которые ранее транспортировались в Киевскую область на барже, поступили в продажу в столице. Как информировала одна из торговых сетей, присутствующих на рынке в Киеве, арбузы "уже покинули свои уютные каюты" и поступили в магазины. 

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