Ситуацию в Киеве попытаются расшатать в начале сентября - замминистра

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. В Киеве в начале осени планируются мероприятия по дестабилизации ситуации; это связано со стартом следующей сессии Верховной Рады, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Относительно возможных сценариев и действий внутри государства, я владею определенной информацией, хоть и маргинально-популистские, но активные силы готовятся. В сентябре будет попытка "шатать", уверенно "шатать", в Киеве. По моей информации, готовится сценарий, когда после того, как не удастся провести дестабилизацию в Киеве, будут попытки сделать это в регионах", — сказал Тука в эфире телеканала "112 Украина".

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По его словам, соответствующие меры запланированы в день открытия очередной сессии Верховной Рады.

"Я не знаю, официально уже есть определенные заявления от политических сил или нет. Я уже разговаривал с людьми, которые представляют разные политические и внеполитические силы, они уже готовятся на начало сентября, в день открытия работы ВР, выходить под ВР. Требования к парламентариям у разных сил разные, но главное будет – общественное негодование. Дай бог, чтобы оно не переросло в физическое противостояние с правоохранителями или с депутатами, с депутатами вряд ли, они через подземный ход чухнут, будем только по заграничным округам ловить", — добавил заместитель министра.

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Следующая сессия Верховной Рады начнется 5 сентября.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, оставившего нецензурную надпись на здании Рады. По данным правоохранителей, надпись имела "антигосударственный смысл".