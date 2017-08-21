Журналист получил пять лет тюрьмы за "антиукраинские призывы"

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КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. К пяти годам лишения свободы с испытательным сроком суд приговорил главреда газеты "Вести Новоайдаровщины" в Луганской области за публичные "антиукраинские призывы", сообщает в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По утверждению ведомства, редактор одного из печатных СМИ в Луганской области в 2014 году "получил указание" публиковать в газете "Вести Новоайдаровщины" заметки антиукраинского характера и публичные призывы к изменению границ Украины. Во время досудебного расследования мужчина признал свою вину и сотрудничал со следствием.

"Приговором Новоайдарского районного суда Луганской области главный редактор печатного СМИ признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 110 УК Украины ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") и приговорен к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания сроком на два года", — говорится в сообщении.

Подробности и фамилия журналиста не сообщается.

Напомним, ранее в Житомире по подозрению в госизмене был арестован журналист Василий Муравицкий.

Отметим, телекомпания в ФРГ прекратила сотрудничество с журналисткой после того, как она в программе одной нидерландской радиостанции, выпущенной в разгар миграционного кризиса, высказала мнение, что main stream media "имеют установку поддерживать правительственную точку зрения".

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