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    Общество

    Журналист получил пять лет тюрьмы за "антиукраинские призывы"

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (249)

    (обновлено: )49220
    Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, редактор одного из печатных СМИ в Луганской области в 2014 году "получил указание" публиковать заметки антиукраинского характера.
    Молоточек судьи
    Из открытых источников

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. К пяти годам лишения свободы с испытательным сроком суд приговорил главреда газеты "Вести Новоайдаровщины" в Луганской области за публичные "антиукраинские призывы", сообщает в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры.

    Юлия Мостовая
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    По утверждению ведомства, редактор одного из печатных СМИ в Луганской области в 2014 году "получил указание" публиковать в газете "Вести Новоайдаровщины" заметки антиукраинского характера и публичные призывы к изменению границ Украины. Во время досудебного расследования мужчина признал свою вину и сотрудничал со следствием.

    "Приговором Новоайдарского районного суда Луганской области главный редактор печатного СМИ признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 110 УК Украины ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") и приговорен к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания сроком на два года", — говорится в сообщении.

    Подробности и фамилия журналиста не сообщается.

    Напомним, ранее в Житомире по подозрению в госизмене был арестован журналист Василий Муравицкий.

    Отметим, телекомпания в ФРГ прекратила сотрудничество с журналисткой после того, как она в программе одной нидерландской радиостанции, выпущенной в разгар миграционного кризиса, высказала мнение, что main stream media "имеют установку поддерживать правительственную точку зрения".

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