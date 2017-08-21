Жительница Закарпатья вырастила гигантскую фасоль-мутант

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Супруги-пенсионеры из Перечина Закарпатской области вырастили на огороде фасоль, длина лопаток которой составляет полметра.

Пенсионеры рассказали, что купили семена фасоли по интернету.

Сначала растение плохо росло, лопатки выросли до 25 сантиметров. Во второй заход пенсионеры посадили фасоль на солнечное место и она пошла на рекорд, сообщают Новости Закарпатья.

Теперь длина лопаток растения составляет полметра.

Напомним, Министерство природных ресурсов и экологии РФ проведет совместно с властями Крыма "инвентаризацию" флоры и фауны полуострова, после чего редкие виды войдут в новое издание Красной книги РФ.