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    Общество

    Жительница Закарпатья вырастила гигантскую фасоль-мутант

    (обновлено: )357
    Пенсионеры рассказали, что приобрели семена фасоли по интернету и даже не предполагали, что у них спустя некоторое время вырастит чудо-растение.
    Фасоль-мутант
    transkarpatia.net

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Супруги-пенсионеры из Перечина Закарпатской области вырастили на огороде фасоль, длина лопаток которой составляет полметра.

    Пенсионеры рассказали, что купили семена фасоли по интернету.

    Сначала растение плохо росло, лопатки выросли до 25 сантиметров. Во второй заход пенсионеры посадили фасоль на солнечное место и она пошла на рекорд, сообщают Новости Закарпатья.

    transkarpatia.net
    Фасоль-мутант

    Теперь длина лопаток растения составляет полметра.

    Напомним, Министерство природных ресурсов и экологии РФ проведет совместно с властями Крыма "инвентаризацию" флоры и фауны полуострова, после чего редкие виды войдут в новое издание Красной книги РФ.

     

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