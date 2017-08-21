Беспорядки в Днепре на 9 мая: задержан еще один подозреваемый

Захар Виноградов

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного человека по подозрению в беспорядках в Днепре, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В Днепре 9 мая прошли массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, в том числе полицейские. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство". Сообщалось, что конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой. Ранее полиция задержала 17 человек по подозрению в участии в беспорядках.

"Задержали еще одного участника массовых беспорядков, произошедших 9 мая 2017 года во время проведения праздничных мероприятий в Днепре. Последний находился в розыске более трех месяцев, а скрывался в городе Днепре, где его и задержали", — говорится в сообщении.

Прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, задержанному инкриминируют совершение преступлений по статье "массовые беспорядки", отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее глава МВД Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области и назначил служебное расследование в связи с действиями полиции 9 мая.