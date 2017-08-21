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    Общество

    Синоптики рассказали, каким будет начало недели

    (обновлено: )235
    По информации Украинского гидрометцентра, в западной части страны будет дождливая погода, местами шквалы 17-22 м/с, температура воздуха ночью 9-14°, днем 15-20°.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В понедельник, 21 августа, на большей части страны будет жаркая и сухая погода, сообщает Гидрометцентр.

    На Западе — дожди и грозы,  местами шквалы 17-22 м/с, температура воздуха ночью 9-14°, днем 15-20°.

    На остальной территории будет преимущественно сухо и жарко – температура воздуха ночью 17-24°, днем 29-34°, в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой областях и на Закарпатье 21-26°. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

    В Киеве – без осадков, температура воздуха ночью около +20, днем +31+33.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 21 августа

    Как сообщалось ранее, в результате ухудшения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 93 населенных пунктов в пяти областях.

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