Синоптики рассказали, каким будет начало недели

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В понедельник, 21 августа, на большей части страны будет жаркая и сухая погода, сообщает Гидрометцентр.

На Западе — дожди и грозы, местами шквалы 17-22 м/с, температура воздуха ночью 9-14°, днем 15-20°.

На остальной территории будет преимущественно сухо и жарко – температура воздуха ночью 17-24°, днем 29-34°, в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой областях и на Закарпатье 21-26°. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве – без осадков, температура воздуха ночью около +20, днем +31+33.

meteo.gov.ua Карта погоды на 21 августа

Как сообщалось ранее, в результате ухудшения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 93 населенных пунктов в пяти областях.