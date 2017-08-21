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    Общество

    Месть мужу. Одесситка сняла видео с подвешиванием собаки, открыто дело

    (обновлено: )30
    В соцсетях сообщается, что собаку уже забрали у хозяйки. В интернете также появилась переписка женщины с мужем, в которой она угрожает ему издевательствами над животным.
    Одесситка Ольга Трошина и собака, над которой она якобы издевалась
    Любовь Любушкина/Facebook

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Интернет-пользователей возмутило видео, на котором одесситка подвешивает на дереве собаку, чтобы отомстить мужу. 

    Кадры выложила 18 августа на своей странице в Facebook пользователь Любовь Любушкина. По ее словам, на видео — Ольга Трошина, открыто уголовное производство.

    Внимание! Кадры содержат сцены насилия. Видео можно посмотреть по ссылке.

    В подтверждение своих слов женщина 20 августа также опубликовала переписку Ольги Трошиной с мужем с угрозами.

    Советник главы Главного управления Нацполиции в области Руслан Форостяк сообщил, что в настоящее время выясняются все обстоятельства. По адресу, где содержится животное, была направлена следственно-оперативная группа и зоозащитники. По предварительным данным, прокуратура поддерживает подозрение в правонарушении (ст. 299 УК – жестокое обращение с животными), сообщил он.

    Полицейские также выясняют, кто снимал видео. Форостяк добавил, что одного видео для привлечения женщины к ответственности недостаточно, поскольку она может завить, что это была инсценировка.

    Руслан Форостяк/Facebook, 20 августа 2017

    Позже Любовь Любушкина сообщила, что по данному факту открыто уголовное производство. "Собаку забрали! Ура. Уголовное дело возбуждено", — написала она.

    Ранее сообщалось, что с 9-го этажа одного из жилого домов в Николаеве неизвестные выбросили бездомную собаку, она умерла.

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