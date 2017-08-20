Госпогранслужба перешла на усиленный режим службы

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. С 20 августа Госпогранслужба совместно с другими правоохранительными органами будет особо бдительно нести службу, сообщает пресс-центр ГПСУ.

"Накануне государственных праздников, Дня Государственного флага и Дня независимости Украины, все органы Госпогранслужбы сосредотачивают максимальные усилия на обеспечении безопасности и порядка в пунктах пропуска на государственной границе Украины, в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО и на административной границе с ВОТ АР Крым. В частности, усиленна обзорная работа, увеличено количество пограничных нарядов и активно привлекаются служебные собаки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения безопасности пограничники будут тесно взаимодействовать с представителями Национальной полиции, Национальной гвардии Украины, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, местными властями, органами местного самоуправления и осуществлять тщательную проверку документов лиц и транспортных средств, которые будут находиться вблизи государственной границы.

В период государственных праздников сотрудники Госпогранслужбы будут обеспечивать круглосуточное дежурство ситуативных групп для реагирования в случае изменения обстановки, а также с целью локализации конфликтных ситуаций в пунктах пропуска и на государственной границе.

Ранее сообщалось, что Нацполиция была переведена на усиленный вариант несения службы в связи с подготовкой к празднованию Дня Независимости Украины 24 августа.