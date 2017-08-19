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    Во избежание болезней не покупайте в супермаркетах товар на вес - эксперт

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    Замглавы общественной организации "Общественный контроль защиты прав потребителей" Ольга Котехова в эфире "ГС" отметила, что животные, которые могут обитать в продуктовых магазинах, являются переносчиками серьезных заболеваний.
    Артур Дубровенко / YouTube

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Связь между котом и сахаром — существует. Свидетельством этому послужил видеоролик, на котором видно, как молодой кот в одном из супермаркетов столицы избрал местом для туалета ящик с сахаром. При этом он свободно ведет себя в помещении, из-за чего пользователи соцсетей пришли к выводу, что животное просто живет в супермаркете.

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    Насколько безопасным является пребывание животных среди продуктов, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснила замглавы общественной организации "Общественный контроль защиты прав потребителей" Ольга Котехова.

    "Это — не смешно, когда животное побывало в крупах, и вообще, везде по торговому залу, поскольку животные являются переносчиками определенных заболеваний. И может заразиться человек, который после этого кота, который не видел, что там побывало это животное, купит тот или иной продукт. И если крупы еще можно помыть и подвергнуть термической обработке, то сахар мы обычно кладем в чай. Даже если он был горячий, то всех болезнетворных микробов он не убьет. Поэтому я покупаю фасованную продукцию, я никогда не покупаю на вес. Есть супермаркеты, которые продают на развес, но в специальных закрытых контейнерах, и есть специальный дозатор, по которому в тару подается этот насыпной продукт", — обратила внимание эксперт.

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