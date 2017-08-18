Минобороны с сентября повысит выплаты военным в зоне АТО

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Выплаты военнослужащим в зоне АТО в Донбассе вырастут с 1 сентября, сообщил министр обороны Степан Полторак.

В начале августа президент Украины Петр Порошенко сообщил, что государство увеличит выплаты военнослужащим в зоне военной операции в Донбассе. В частности, силовикам на первой линии — до 10 тысяч гривен в месяц, на второй линии — до 4,5 тысяч.

"Уже с 1 сентября размер выплат за участие в антитеррористической операции на линии боевого столкновения составит 10 тысяч гривен в месяц, на второй линии — 4,5 тысячи гривен. По состоянию на конец 2016 года размеры этих доплат составляли 4,2 тысячи гривен и 1,2 тысячи гривен соответственно", — приводит Министерство обороны слова Полторака.

Ранее доплаты военным в Донбассе увеличивали почти в два раза с апреля этого года — бойцам на линии соприкосновения тогда увеличили доплаты до 7,5 тысячи гривен (около 280 долларов), военным на второй линии — до 3,5 тысяч гривен (около 130 долларов). Военные также получают основную зарплату — 7 тысяч гривен (около 270 долларов).

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.