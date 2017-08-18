Минобороны назвало количество резервистов в первой очереди призыва

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В Украине военный оперативный резерв первой очереди составляет почти 130 тысяч человек, сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Максим Праута.

"Оперативный резерв военнообязанных первой очереди, созданный с начала военной реформы, составляет почти 130 тыс. лиц", — сказал Праута.

Всего с начала этого года на военную службу по контракту принято более 17 тысяч человек, в том числе 1,2 тысяч офицеров.

В целом количество военнослужащих по контракту в Вооруженных силах Украины составляет более 120 тысяч человек.

В Украине система военного резерва состоит из оперативного (распределяется на резерв первой и второй очереди) и мобилизационного резерва. К резерву первой очереди входят люди с опытом участия в боевых действиях, а резерв второй очереди, состоит из бывших военных.

Ранее пресс-служба Генштаба ВСУ сообщала, что в 2017 году ВСУ планируют увеличить количество резервистов. Также хотят продлить и нарастить интенсивность проведения их занятий.