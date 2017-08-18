наверх
18.08.201712:45
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Минобороны назвало количество резервистов в первой очереди призыва

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (153)

    156
    По словам спикера Минобороны Максима Праута, оперативный резерв военнообязанных первой очереди, созданный с начала военной реформы, составляет почти 130 тысяч лиц.
    Министерство обороны Украины
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина.  В Украине военный оперативный резерв первой очереди составляет почти 130 тысяч человек, сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Максим Праута.

    Александр Слобожан, исполнительный директор Ассоциации городов Украины
    Facebook Александра Слобожана
    Шефство над ВСУ. Патриотическое воспитание где-то рядом

    "Оперативный резерв военнообязанных первой очереди, созданный с начала военной реформы, составляет почти 130 тыс. лиц", — сказал Праута.

    Всего с начала этого года на военную службу по контракту принято более 17 тысяч человек, в том числе 1,2 тысяч офицеров.

    В целом количество военнослужащих по контракту в Вооруженных силах Украины составляет более 120 тысяч человек.

    В Украине система военного резерва состоит из оперативного (распределяется на резерв первой и второй очереди) и мобилизационного резерва. К резерву первой очереди входят люди с опытом участия в боевых действиях, а резерв второй очереди, состоит из бывших военных. 

    Ранее пресс-служба Генштаба ВСУ сообщала, что в 2017 году ВСУ планируют увеличить количество резервистов. Также хотят продлить и нарастить интенсивность проведения их занятий.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Теракт в Барселоне
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    Ночью в Днепре в окно квартиры бросили боевую гранату
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Запуск баллистической ракеты КНДР
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    Вирус Коксаки
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину