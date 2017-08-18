Опасные игры. В Одессе на детской площадке прикрепили лезвие к качелям

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В Одессе на детской площадке неизвестные прикрепили лезвие к качелям, пострадали дети.

"На одной из детских площадок города неизвестные прикрепили лезвие к качелям. Причём опасные режущиеся предметы находятся на всей территории, где играют ребята. По словам очевидцев, несколько малышей уже поранились", — сообщает подробности инцидента odessa.net.ua.

odessa.net.ua Лезвие на детской площадке в Одессе

Ранее сообщалось, что в Черкассах на одной из детских площадок правоохранители обнаружили 27-летнего парня, совершившего суицид через повешение.