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    Общество

    Опасные игры. В Одессе на детской площадке прикрепили лезвие к качелям

    (обновлено: )31811
    По информации одесских СМИ, неизвестные прикрепили лезвие к качелям и по всей территории детской площадки, несколько малышей уже поранились.
    Лезвие на детской площадке в Одессе
    odessa.net.ua

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В Одессе на детской площадке неизвестные прикрепили лезвие к качелям, пострадали дети.

    "На одной из детских площадок города неизвестные прикрепили лезвие к качелям. Причём опасные режущиеся предметы находятся на всей территории, где играют ребята. По словам очевидцев, несколько малышей уже поранились", — сообщает подробности инцидента odessa.net.ua.

    odessa.net.ua
    Лезвие на детской площадке в Одессе

    Ранее сообщалось, что в Черкассах на одной из детских площадок правоохранители обнаружили 27-летнего парня, совершившего суицид через повешение.

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