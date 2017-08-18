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    Граждане не обязаны платить за придомовую территорию - экс-министр

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    По словам Алексея Кучеренко, "придомовая территория абсолютно не принадлежит жителям и не имеет ни одного землеустроительного документа", а потому "должна содержаться за счет городского бюджета".
    Алексей Кучеренко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Жильцы домов не обязаны платить за придомовую территорию, так как она находится в муниципальной собственности, заявил экс- министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко.

    "Придомовая территория абсолютно не принадлежит жителям, она не имеет ни одного землеустроительного документа, актов на землю. Мы не обязаны за нее платить вообще", — сказал Кучеренко в эфире телеканала NewsOne.

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    Украинское фото
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    По его словам, территория должна содержаться за счет городского бюджета. Экс-министр предложил городу заключить с жителями соответствующую сделку, "если он хочет, чтобы за придомовую территорию платили они". 

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    "Если город хочет, чтобы эта территория была наша, нужно с нами заключить сделку. Нужно ее выделить в натуре, показать нам акт на землю, ведь эта земля под домом наша, но у нас нет акта", — пояснил он. 

    При этом, эксперт подчеркнул, что местная власть делает все, чтобы жители не получили этих актов на землю. 

    Напомним, согласно распоряжению КГГА, с 1 июля за услуги по содержанию домов и придомовой территории киевлянам, чьи дома находятся в коммунальной собственности, насчитывается тариф 5,8 грн за квадратный метр при оплате до 20 числа текущего месяца и 6,43 грн — после. Ранее киевляне платили по 2,8 и 3,3 грн за кв. м соответственно.

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