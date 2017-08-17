В Нацгвардии созданы спецроты по борьбе с пьянством

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В Национальной гвардии Украины созданы роты уставного порядка для борьбы с пьянством среди военнослужащих.

"Когда у нас пошло пьянство, мы создали так называемые "роты уставного порядка" в Золочеве Львовской области. У нас было туда три заезда. То есть мы всех, кто злоупотреблял, условно говоря, в основном это были мобилизованные, собирали в группы по зоне АТО и отправляли в Золочев", — заявил Украинским новостям заместитель командующего Нацгвардии по работе с личным составом Ярослав Сподар.

В ротах уставного порядка проводились учебные сборы злоупотребляющих алкоголем военных, а также они общались с капелланами, психологами, медиками, занимались физкультурой и закаливанием снегом.

По словам Сподара, данные меры позволили Нацгвардии практически побороть пьянство и существенно снизить количество правонарушений среди военных.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения антитеррористической операции поздно вечером 30 июля застрелился 19-летний военнослужащий Национальной Гвардии Украины.