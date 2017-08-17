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    Общество

    В Нацгвардии созданы спецроты по борьбе с пьянством

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    В Нацгвардии сообщили, что в ротах уставного порядка проводились учебные сборы злоупотребляющих алкоголем военных, они общались с капелланами, психологами и закаливались.
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    Думская.net

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В Национальной гвардии Украины созданы роты уставного порядка для борьбы с пьянством среди военнослужащих.

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    "Когда у нас пошло пьянство, мы создали так называемые "роты уставного порядка" в Золочеве Львовской области. У нас было туда три заезда. То есть мы всех, кто злоупотреблял, условно говоря, в основном это были мобилизованные, собирали в группы по зоне АТО и отправляли в Золочев", — заявил Украинским новостям заместитель командующего Нацгвардии по работе с личным составом Ярослав Сподар.

    В ротах уставного порядка проводились учебные сборы злоупотребляющих алкоголем военных, а также они общались с капелланами, психологами, медиками, занимались физкультурой и закаливанием снегом.

     

    По словам Сподара, данные меры позволили Нацгвардии практически побороть пьянство и существенно снизить количество правонарушений среди военных.

    Ранее сообщалось, что в зоне проведения антитеррористической операции поздно вечером 30 июля застрелился 19-летний военнослужащий Национальной Гвардии Украины.

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