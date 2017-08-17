Униаты готовы к диалогу с Московским патриархатом – священник

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Представители Украинской греко-католической церкви (УГКЦ, униаты) готовы к диалогу с Московским патриархатом, несмотря на то, что "униатская тема" является проблемой во взаимоотношениях РПЦ и Ватикана, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский.

Со стороны иерархов УГКЦ неоднократно звучала критика в адрес духовенства и верующих Московского патриархата. В частности, глава униатов архиепископ Святослав Шевчук раскритиковал встречу папы Франциска и патриарха Кирилла, состоявшуюся в феврале 2016 года.

"Зная многих представителей Украинской греко-католической церкви, могу заявить, что они готовы к конструктивному диалогу с Русской православной церковью. Этот диалог уже как-то начинается, в какой-то степени происходит", — заверил Ковалевский.

К такому диалогу, как отметил священник, призывает Ватикан. При этом Святой Престол "не защищает конкретных политический амбиций в данном диалоге".

В свою очередь секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов) заявил, что в РПЦ ценят позицию, которую Ватикан занимает на протяжение всего украинского кризиса. Но сама проблема не снимается с повестки двухсторонних отношений между Московским патриархатом и Ватиканом.

"Никогда не было никаких заявлений от Святого Престола, которые могли бы быть использованы с целью провокаций, чтобы конфликт в этой стране был выведен в религиозную плоскость", — отметил он.

Религиовед Алексей Юдин пояснил, что перед визитом в Москву 21-24 августа госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин посетил Белоруссию и Украину – регионы, где позиции греко-католиков традиционно сильны. Исторически Ватикан, по словам эксперта, всегда выступал "в роли третейского судьи", если к нему обращались за помощью, занимая "предельно четкую и грамотную позицию: никаких политических позиций". Это, как замечает религиовед, неоднократно вызывало раздражение у священноначалия УКГЦ.

"В церковных делах мы понимаем, что настолько все запутанно на Украине, что авторитет Святого Престола играет определяющую роль. При этом у него есть, хоть и меньшие, проблемы с греко-католиками. … Это подчеркивает всю значимость ситуации именно в отношениях Русской православной церкви и Святого Престола", — пояснил Юдин.

В октябре 1596 года часть епископов Киевской православной митрополии во главе с митрополитом Михаилом (в составе Константинопольского патриархата) на Соборе в Бресте приняли решение о признании верховной юрисдикции Римского папы. Условия "унии" (в дословном переводе с латыни — "союза") предусматривали, при сохранении верующими и духовенством византийского обряда, признание власти папы и католических догматов. В настоящее время униатства придерживаются около 4,5 миллионов человек, преимущественно на Западной Украине и в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) приветствовали избрание митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество с православными верующими.