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    Общество

    Экс-бойца "Правого сектора" осудили за призывы к свержению власти

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    В приговоре суда отмечается, что в видеозаписи Юрия Заболотного обнаружены призывы к сознательным украинцам восстать и свергнуть власть и для достижения этой цели объединяться в добровольные отряды - "дружины".
    Молоток судьи
    REUTERS Carlos Jasso

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Суд приговорил к двум годам тюрьмы условно бывшего бойца "Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", лидера организации "Революционный правый силы" Юрия Заболотного (позывной "Кий") за размещение в Youtube призывов к свержению власти.

    Об этом говорится в приговоре суда от 7 августа, сообщают Украинские новости.

    "Подсудимый в неустановленное время, находясь в неустановленном месте, используя видеозаписывающее устройство создал видеозапись своего обращения, в котором лично обращается к неустановленному кругу лиц из числа украинцев с призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя и к захвату государственной власти. Данный ролик был размещен в Youtube 23 января 2017 года. Видеообращение просмотрено 465 раз", — отмечается в приговоре суда.

    Согласно заключению Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ, в речи Заболотного, которая начинается словами "Добрый день" и заканчивается словами "Приносили домой хлеб своим детям", обнаружены публичные прямые призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя.

    В частности в видеозаписи обнаружены призывы к сознательным украинцам восстать и свергнуть власть и для достижения этой цели объединяться в добровольные отряды — "дружины".

    Кроме того, экс-боец ПС призывал сотрудников правоохранительных органов уволиться и не признавать действующую украинскую власть, не выполнять ее приказы.

    На судебном заседании обвиняемый свою вину признал в полном объеме и искренне раскаялся.

    Суд определил наказание подсудимому, учитывая те обстоятельства, что он ранее не судим, имеет постоянное место жительства, женат, имеет на иждивении 6 несовершеннолетних детей.

    В связи с этим суд приговорил Заболотного к 2 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

    Ранее Мукачевский городской районный суд снял обвинения в бандитизме, перекрытии магистралей, угрозе убийством с "мукачевских стрелков", членов "Правого сектора". При этом по другим статьям каждого приговорили к 3 годам 9 месяцев, этот срок они отбыли полностью.

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