В Харьковской области глава райцентра ушел в армию

КИЕВ, 17 авг – РИА Новости Украина. Глава поселкового совета Близнюков Геннадий Король ушел добровольно служить в армию, сообщает региональный медиацентр Минобороны.

Это уже второй призыв Короля. Первый раз он добровольно пришел в военкомат в 2014-м и прослужил более года в составе одного из батальонов территориальной обороны в районе АТО.

По данным медиацентра, всего около 300 жителей Харьковской области 16 августа были направлены для прохождения военно-учебных сборов в двух воинских частях ВСУ. Все они имеют опыт службы в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что в Украине стартовал внеочередной призыв в армию, который продлится до 31 августа.