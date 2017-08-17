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    Общество

    В Харьковской области глава райцентра ушел в армию

    (обновлено: )18301
    По информации регионального медиацентра Минобороны, глава поселкового совета Близнюков Геннадий Король уже второй раз ушел служить в Вооруженные силы Украины.
    Весенний призыв-2017. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 17 авг – РИА Новости Украина. Глава поселкового совета Близнюков Геннадий Король ушел добровольно служить в армию, сообщает региональный медиацентр Минобороны.

    Олег Жданов. Архивное фото
    Голос Столицы
    Жданов о внеочередном призыве в ВСУ

    Это уже второй призыв Короля. Первый раз он добровольно пришел в военкомат в 2014-м и прослужил более года в составе одного из батальонов территориальной обороны в районе АТО.

    По данным медиацентра, всего около 300 жителей Харьковской области 16 августа были направлены для прохождения военно-учебных сборов в двух воинских частях ВСУ. Все они имеют опыт службы в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей.

    Ранее сообщалось, что в Украине стартовал внеочередной призыв в армию, который продлится до 31 августа.

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