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    Общество

    Суд дал добро на самоотвод адвоката Януковича

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    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (658)

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    Виталий Мешечек заявил в суде, что отказывается от защиты из-за особой сложности дела. Председательствующий судья Владислав Девятко сообщил, что суд удовлетворил самоотвод адвоката.
    Адвокат Виталий Мешечек
    umoloda.kiev.ua

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В четверг, 17 августа, Оболонский районный суд Киева удовлетворил самоотвод государственного адвоката бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталия Мешечка. Соответствующее решения председательствующий судья Владислав Девятко.

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    Ранее стало известно, что Виталий Мешечек заявил в суде, что отказывается от защиты из-за особой сложности дела.

    Напомним, дело против Януковича о госизмене является лишь одним из многих дел, которое генпрокуратура Украины расследует в отношении бывшего главы государства. Судебное следствие по этому делу, также как проходило и досудебное расследование, осуществляется по специальной процедуре заочного осуждения, которая в 2014 году была специально введена для привлечения к ответственности Януковича и его окружения.

    Новая процедура позволяет расследовать уголовные дела и судить заочно подозреваемых в совершении тяжких преступлений, если они скрываются от следствия за границей.

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