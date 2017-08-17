Суд дал добро на самоотвод адвоката Януковича

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В четверг, 17 августа, Оболонский районный суд Киева удовлетворил самоотвод государственного адвоката бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталия Мешечка. Соответствующее решения председательствующий судья Владислав Девятко.

Ранее стало известно, что Виталий Мешечек заявил в суде, что отказывается от защиты из-за особой сложности дела.

Напомним, дело против Януковича о госизмене является лишь одним из многих дел, которое генпрокуратура Украины расследует в отношении бывшего главы государства. Судебное следствие по этому делу, также как проходило и досудебное расследование, осуществляется по специальной процедуре заочного осуждения, которая в 2014 году была специально введена для привлечения к ответственности Януковича и его окружения.

Новая процедура позволяет расследовать уголовные дела и судить заочно подозреваемых в совершении тяжких преступлений, если они скрываются от следствия за границей.