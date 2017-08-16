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    Общество

    Нардеп Мельничук отписался в стихах по поводу конфликта вокруг детсада

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    Между внефракционным нардепом Сергеем Мельничуком и группой активистов, большинство из которых представились ветеранами АТО, во вторник возник конфликт, переросший после словесной перепалки в силовое противостояние.
    Сергей Мельничук. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Сергей Мельничук в стих ответил на многочисленные нападки после конфликта вокруг детского сада на Троещине в Киеве, в ходе которого его охранник начал стрельбу. 

    Конфликт с участием нардепа Сергея Мельничука
    @rishuchi
    Нардеп Мельничук vs ветераны АТО. Видео конфликта, закончившегося стрельбой

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    Во вторник, 15 августа, между внефракционным нардепом Сергеем Мельничуком и группой активистов, большинство из которых представились ветеранами АТО, возник конфликт, переросший после словесной перепалки в силовое противостояние и завершившийся стрельбой. Активисты обвинили Мельничука, выступавшего против выселения организации инвалидов из помещения на ул. Сабурова, 16 (Деснянкий район Киева) в рейдерстве и "крышевании".

    Скандальный нардеп в ночь на среду на своей странице в Facebook (см. ниже) опубликовал стихотворение на украинском языке, в котором представил свою позицию по поводу конфликта. 

    Facebook Сергея Мельничука
    Стихотворный комментарий Сергея Мельничука по поводу конфликта вокруг детсада в Киеве

    Отметим, на видео, обнародованном ранее в сети, видно, что народного депутата преследовали представители одной из киевской организаций ветеранов АТО. После того, как автомобиль парламентария остановился, к нему подбежали агрессивно настроенные активисты, окружили его и стали бить стекла и прокалывать колеса.

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    После этого раздались выстрелы. К месту инцидента немедленно прибыли полицейские.

    Ранее сообщалось, что в конфликте вокруг детского садика на Сабурова также фигурирует внефракционный нардеп Надежда Савченко

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