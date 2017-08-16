Савченко объяснила свое участие в конфликте с участием Мельничука

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко высказалась о конфликт вокруг детского сада на ул. Сабурова в Киеве, который завершился стрельбой охранника нардепа Сергея Мельничука.

"Сегодня, реагируя на обращения граждан, присутствовала во время выселения общественной организации "Украинский конгресс инвалидов" из занимаемого помещения на Сабурова, 16 (Деснянский район, Киев). По факту в помещении размещалась школа для детей с особыми потребностями "Славия". (Основатели школы и конгресса — одни и те же). Помещение когда-то принадлежало детском саду, несколько лет назад его передали на баланс районного управления образования", — написала Савченко на своей странице в Facebook.

"Моя позиция в этой ситуации — все должно быть согласно действующему законодательству. В данном случае, есть решение суда. Микрорайону нужен детский сад, а помещению — капитальный ремонт. Впрочем, важно в любой ситуации оставаться людьми. Поэтому беда в том, что выселение делали с шумом, криком, произошло обострение ситуации, местные жители настроились против инвалидов, занимали помещения", — добавила нардеп.

Facebook Надежды Савченко Надежда Савченко на Троещине в Киеве. Конфликт вокруг детского сада

Она также заявила о необходимости переговоров на уровне КГГА.

Как сообщалось, между внефракционным нардепом Сергеем Мельничуком и группой активистов, большинство из которых представились ветеранами АТО, возник конфликт, переросший после словесной перепалки в силовой и завершившийся стрельбой. Активисты обвинили Мельничука, выступавшего против выселения организации инвалидов из указанного помещения, в рейдерстве и "крышевании".

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Отметим, во время военной службы Надежда Савченко входила в состав батальона ВСУ "Айдар", комбатом которого был Сергей Мельничук.