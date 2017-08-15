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    В Мукачево разгорается скандал из-за ромов - СМИ

    (обновлено: )27440
    Цыганские семьи и жители одного из микрорайонов Мукачево десятки лет жили без конфликтов, однако в последнее время ситуация усугубилась. Стороны обвиняют друг друга в угрозах.
    В Мукачево разгорается скандал из-за ромов: комментарии сторон. Видео
    Голос Карпат

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Нападение на женщину с ребенком в центре Мукачево и избиение депутата местными ромами вызвали большой резонанс в обществе, родители боятся отпускать детей из дома. При этом конфликтующие стороны обвиняют друг друга в угрозах.

    В последние недели ситуация усугубляется, пишет местное издание "Голос Карпат".

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    facebook.com/police.kharkov
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    "Десятки лет во дворе многоэтажек по улице Береговской, 28 мирно сосуществовали жители микрорайона и цыганские семьи, живущие рядом. Однако в последнее время ситуация значительно обострилась. Впрочем, конфликтует с местными жителями только одна ромская семья", — сказано в сообщении.

    Местные депутат Юрий Кравчук заявил, что заявления в полицию не остановили "агрессии со стороны вышеупомянутой семьи цыган". Те, в свою очередь, обвиняют его в угрозах.

    Комментарии сторон смотрите на видео.

    Ранее сообщалось, что в Мукачево в результате конфликта ромов и депутата городского совета чиновника избили палками.

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