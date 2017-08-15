В Мукачево разгорается скандал из-за ромов - СМИ

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Нападение на женщину с ребенком в центре Мукачево и избиение депутата местными ромами вызвали большой резонанс в обществе, родители боятся отпускать детей из дома. При этом конфликтующие стороны обвиняют друг друга в угрозах.

В последние недели ситуация усугубляется, пишет местное издание "Голос Карпат".

"Десятки лет во дворе многоэтажек по улице Береговской, 28 мирно сосуществовали жители микрорайона и цыганские семьи, живущие рядом. Однако в последнее время ситуация значительно обострилась. Впрочем, конфликтует с местными жителями только одна ромская семья", — сказано в сообщении.

Местные депутат Юрий Кравчук заявил, что заявления в полицию не остановили "агрессии со стороны вышеупомянутой семьи цыган". Те, в свою очередь, обвиняют его в угрозах.

Комментарии сторон смотрите на видео.

Ранее сообщалось, что в Мукачево в результате конфликта ромов и депутата городского совета чиновника избили палками.