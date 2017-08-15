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    Общество

    Против Матиоса открыли дело из-за нецензурной лексики

    (обновлено: )13110
    Правозащитная организация Transparency International обратилась к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с дисциплинарной жалобой о ненадлежащем поведении Матиоса.
    Анатолий Матиос
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Дисциплинарное производство открыто в отношении главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

    Об этом сообщает правозащитная организация Transparency International Ukraine на своей странице в Facebook.

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    "После того как 25 мая 2017 года главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей персональной странице в Facebook разместил в общем доступе информацию с использованием нецензурной лексики, TI Украины обратилась к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с дисциплинарной жалобой о ненадлежащем поведении Матиоса. Ведь это является нарушением требований статьи 16 Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров", — говорится в сообщении.

    По данным организации, журналист Алексей Бобровников 23 июня 2017 года "публично сообщил о том, что Анатолий Матиос предлагал ему 10 тыс. долларов за подготовку журналистского сюжета об освещении хода расследования по конкретному уголовному производству в выгодном для себя свете".

    "Это является нарушением требований статей 16, 21, 28 Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров", — говорится в сообщении.

    "Сегодня украинское представительство международной антикоррупционной сети Transparency International получило решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров об открытии дисциплинарного производства в отношении главного военного прокурора", — отметили в TI.

    Напомним, 11 августа народного депутата, который находился за рулем Audi в нетрезвом состоянии, задержали во Львовской области.

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