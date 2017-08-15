В Парке культуры Львова начали сносить незаконный забор

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Во Львове в Парке культуры им. Богдана Хмельницкого коммунальные предприятия вместе с муниципальной полицией начали демонтировать незаконно установленный забор.

Об этом сообщил директор парка Александр Молодой на своей странице в Facebook.

По его словам, владелец строительства, который захватил часть территории в Парке культуры, называет снос забора незаконным. Его компания арендует только половину территории, а загородил забором всю.

"По законодательству в них в аренде находится, грубо говоря, 10 соток территории, а захватили они и начали ставить забор в пределах 20-ти соток", — сообщил Молодой.

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