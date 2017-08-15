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    Общество

    В Парке культуры Львова начали сносить незаконный забор

    (обновлено: )44
    По словам директора Парка культуры, владелец незаконной стройки стройки арендует половину территории парка, но загородил забором всю.
    Незаконный забор во Львове
    Андрей Москаленко, facebook

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Во Львове в Парке культуры им. Богдана Хмельницкого коммунальные предприятия вместе с муниципальной полицией начали демонтировать незаконно установленный забор.

    Об этом сообщил директор парка Александр Молодой на своей странице в Facebook.

    По его словам, владелец строительства, который захватил часть территории в Парке культуры, называет снос забора незаконным. Его компания арендует только половину территории, а загородил забором всю.

    "По законодательству в них в аренде находится, грубо говоря, 10 соток территории, а захватили они и начали ставить забор в пределах 20-ти соток", — сообщил Молодой.

    Ранее сообщалось, что в Днепровском районе столицы вспыхнул новый конфликт вокруг автомобильной стоянки, которая принадлежит кооперативу "Дружба".

    Напомним, на месте скандального строительства ТРЦ "Оазис" над станцией метро "Героев Днепра" в Киеве в результате падения с высоты погиб 19-летний рабочий.

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