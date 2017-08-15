Из Украины выдворили российского спецкора

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Украина выдворила со своей территории корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян, о причинах такого решения пока не известно, сообщает во вторник портал Вести.ру.

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"Из Киева выслали специального корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян. Сейчас она уже едет в редакцию. Как только сможет, журналистка расскажет подробно все, что с ней произошло, а также о том, какие претензии ей предъявили украинские власти", — сообщает портал со ссылкой на телеканал "Россия 24".

Ранее сообщалось, что Украина выдворила российского политтехнолога Игоря Шувалова.