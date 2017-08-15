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    Общество

    В Крыму заявили о "подготовке провокаций спецслужбами Украины"

    (обновлено: )8701
    В Крыму утверждают, что "украинские спецслужбы готовят ряд провокаций на полуострове через организации, деятельность которых в России запрещена".
    Крым. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 авг – РИА Новости Украина. Глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов утверждает, что "спецслужбы Украины планируют организовать в Крыму ряд провокаций".

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    По его словам, в качестве исполнителей могут быть задействованы сторонники запрещенных в России экстремистских и религиозных течений.

    "По нашим сведениям, полученным из достоверных источников, украинские спецслужбы готовят ряд провокаций на полуострове через организации, деятельность которых в России запрещена", — заявил во вторник журналистам Смирнов.

    Он также утверждает, что спецслужбы вынашивают план спровоцировать через подставных лиц протестное настроение среди крымчан и побудить их выйти на пикеты: "Мы призываем крымчан не поддаваться на различные призывы и провокации со стороны представителей сомнительных организаций и движений националистического и религиозного толка".

    Ранее ФСБ РФ заявила о предотвращении в Крыму "серии диверсий", готовившихся Украиной, по данным службы, был задержан агент СБУ Геннадий Лимешко.

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