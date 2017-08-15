В Крыму заявили о "подготовке провокаций спецслужбами Украины"

КИЕВ, 15 авг – РИА Новости Украина. Глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов утверждает, что "спецслужбы Украины планируют организовать в Крыму ряд провокаций".

По его словам, в качестве исполнителей могут быть задействованы сторонники запрещенных в России экстремистских и религиозных течений.

"По нашим сведениям, полученным из достоверных источников, украинские спецслужбы готовят ряд провокаций на полуострове через организации, деятельность которых в России запрещена", — заявил во вторник журналистам Смирнов.

Он также утверждает, что спецслужбы вынашивают план спровоцировать через подставных лиц протестное настроение среди крымчан и побудить их выйти на пикеты: "Мы призываем крымчан не поддаваться на различные призывы и провокации со стороны представителей сомнительных организаций и движений националистического и религиозного толка".

Ранее ФСБ РФ заявила о предотвращении в Крыму "серии диверсий", готовившихся Украиной, по данным службы, был задержан агент СБУ Геннадий Лимешко.