"Сиди в машине". Сеть взорвал скандал украинцев с польскими таможенниками

Скриншот видео

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. В Польше возникла конфликтная ситуация, которая возникла между активистами организации "Дорожный контроль" и польскими таможенниками.

И хотя сам инцидент произошел еще в прошлом году, активно обсуждать его стали только сейчас.

На видеокадрах украинцы пытались узнать причины остановки их автомобиля, но им было отказано в ответе. Польские полицейские также досмотрели авто и сообщили, что имею право останавливать авто без причины. А попытку пассажира, снимавшего происходящее, выйти из машины, сражу же пресекли.

Видео конфликта можно посмотреть здесь. Содержит нецензурную лексику.

По мнению автогонщика и блогера Алексея Мочанова, которое он высказал на своей странице в Facebook, результат дерзкого поведения украинских активистов получился предсказуемым.

"В Европе порасказывать офицеру при исполнении анекдоты и как себя правильно вести — бесперспективно.(…) Нас там никто не ждет, и с таким подходом ждать не будет…мы хотим, чтобы все менялось, но сами меняться не хотим", — написал Мочанов.

Алексей Мочанов, facebook Пост Алексея Мочанова

Алексей Мочанов, facebook Пост Алексея Мочанова

Ранее сообщалось, что в связи с введением безвизового режима между Украиной и ЕС таможенная служба Польши увеличивает штатную численность своего персонала на границе с Украиной.