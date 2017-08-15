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15.08.201710:31
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    Общество

    "Сиди в машине". Сеть взорвал скандал украинцев с польскими таможенниками

    (обновлено: )70140
    Сообщается, что польские таможенники отказали украинцам из "Дорожного контроля" объяснить причину остановки их автомобиля, в результате чего произошла конфликтная ситуация.
    Конфликт украинцев с польскими таможенниками
    Скриншот видео

    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. В Польше возникла конфликтная ситуация, которая возникла между активистами организации "Дорожный контроль" и польскими таможенниками.

    Флаги Украины и Польши
    Twitter Петра Порошенко
    Схватка продолжается. Украина и Польша спорят из-за паспорта

    И хотя сам инцидент произошел еще в прошлом году, активно обсуждать его стали только сейчас.

    На видеокадрах украинцы пытались узнать причины остановки их автомобиля, но им было отказано в ответе. Польские полицейские также досмотрели авто и сообщили, что имею право останавливать авто без причины. А попытку пассажира, снимавшего происходящее, выйти из машины, сражу же пресекли.

    Видео конфликта можно посмотреть здесь. Содержит нецензурную лексику.

    По мнению автогонщика и блогера Алексея Мочанова, которое он высказал на своей странице в Facebook, результат дерзкого поведения украинских активистов получился предсказуемым.

    "В Европе порасказывать офицеру при исполнении анекдоты и как себя правильно вести — бесперспективно.(…) Нас там никто не ждет, и с таким подходом ждать не будет…мы хотим, чтобы все менялось, но сами меняться не хотим", — написал Мочанов.

    Алексей Мочанов, facebook
    Пост Алексея Мочанова
    Алексей Мочанов, facebook
    Пост Алексея Мочанова

    Ранее сообщалось, что в связи с введением безвизового режима между Украиной и ЕС таможенная служба Польши увеличивает штатную численность своего персонала на границе с Украиной.

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