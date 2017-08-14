В Украине детям до пяти лет запретят летать на самолетах без сопровождения

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В Украине с 23 октября дети возрастом от пяти лет смогут путешествовать на самолетах без сопровождения взрослых. Соответствующую поправку поддержал Совет Международной организации гражданской авиации (ІКАО), сообщает пресс-служба Государственной авиаслужбы Украины.

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В ведомстве уточнили, что сейчас пока действуют еще старые правила, и в сопровождении не нуждаются дети, достигшие двухлетнего возраста. В Госавиаслужбе также предупреждают, что согласно принятой поправке в пассажирскую ведомость будет внесена графа "гражданство".

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле украинский пилот турецкой компании Atlas Global Александр Акопов во время грозы почти вслепую посадил аварийный лайнер.