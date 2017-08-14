наверх
14.08.201719:24
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Украине детям до пяти лет запретят летать на самолетах без сопровождения

    0
    В Государственной авиаслужбы Украины предупредили, что кроме ограничений на полеты детей по возрасту, согласно принятой поправке в пассажирскую ведомость будет внесена графа "гражданство".
    Аэропорт Борисполь
    Министерство инфраструктуры Украины

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В Украине с 23 октября дети возрастом от пяти лет смогут путешествовать на самолетах без сопровождения взрослых. Соответствующую поправку поддержал Совет Международной организации гражданской авиации (ІКАО), сообщает пресс-служба Государственной авиаслужбы Украины.

    Читайте также: NYT: украинские двигатели в ракетно-ядерной программе КНДР

    В ведомстве уточнили, что сейчас пока действуют еще старые правила, и в сопровождении не нуждаются дети, достигшие двухлетнего возраста. В Госавиаслужбе также предупреждают, что согласно принятой поправке в пассажирскую ведомость будет внесена графа "гражданство".

    Ранее сообщалось, что в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле украинский пилот турецкой компании Atlas Global Александр Акопов во время грозы почти вслепую посадил аварийный лайнер.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пентагон
    Ядерные угрозы КНДР и США. Скандал вокруг Украины
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Украинские военные в Иловайске. Архивное фото
    Иловайский котел: кто в ответе?
    Люди в масках. Архивное фото
    Гей-парад в Одессе