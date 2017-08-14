Спасенный у берегов Крыма украинец вернулся на родину

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Гражданин Украины Михаил Дорошенко, спасенный у берегов Крыма после трех суток нахождения в открытом море на надувном батуте, вернулся на родину, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.

Как сообщалось ранее, 19-летний молодой человек был спасен крымскими пограничниками в Каркинитском заливе (запад полуострова) в начале августа. Он работал охранником в курортной зоне поселка Лазурное (Украина). По окончании смены он отправился ночевать на причал, расположившись на надувном батуте. Проснувшись на следующее утро, молодой человек обнаружил себя в открытом море.

Отмечается, что спасенному украинцу организовали питание, размещение, обеспечили одеждой, а также оповестили родных. Мать молодого человека прибыла в Крым уже на следующий день. В связи с тем, что все документы, удостоверяющие личность, были утеряны, Дорошенко в сопровождении пограничников добрался до ближайшего генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону.

"Не разбираясь во всех деталях и не сумев войти в положение беззащитного, консул ответил, что, только уплатив штраф в размере 3200 рублей за утерю паспорта, молодой человек может рассчитывать на получение разрешительных документов. Необходимой суммы у матери с сыном не нашлось, в итоге в возвращении на родину им отказали", — говорится в сообщении.

После этого российскими пограничниками по линии пограничных представителей с украинскими коллегами была достигнута договоренность о возвращении семьи в Украину.

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