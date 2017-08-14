В Житомирской области женщину госпитализировали из-за укуса змеи

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Жительницу села Каменка Олевского района Житомирской области во время похода в лес укусила гадюка, пострадавшую госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации, с начала года от укуса пресмыкающихся в Житомирской области пострадали уже 7 человек.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчины забили палками полоза, который занесен в Красную книгу. Мужчины, не разобравшись, что это представитель семейства ужеобразных и не способен нанести большого вреда человеку, забили пресмыкающееся палками.