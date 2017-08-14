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    Общество

    В Житомирской области женщину госпитализировали из-за укуса змеи

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    Сообщается, что жительница села Каменка собирала грибы в лесу, где ее укусила гадюка. Пострадавшую 1971 года рождения госпитализировали.
    Змея
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. Жительницу села Каменка Олевского района Житомирской области во время похода в лес укусила гадюка, пострадавшую госпитализировали.

    Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты населения Житомирской облгосадминистрации, с начала года от укуса пресмыкающихся в Житомирской области пострадали уже 7 человек.

    Ранее сообщалось, что в Одессе мужчины забили палками полоза, который занесен в Красную книгу. Мужчины, не разобравшись, что это представитель семейства ужеобразных и не способен нанести большого вреда человеку, забили пресмыкающееся палками.

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