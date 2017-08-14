наверх
14.08.201711:50
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Крыму задержаны двое украинцев

    (обновлено: )29110
    Согласно данным, один из разыскиваемых - гражданин Украины, который был объявлен в розыск с осени 2016 года. Кроме того, 26-летний житель Мариуполя был условно осужден за совершение ряда уголовно наказуемых деяний.
    Ситуация на границе с Крымом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Крымские пограничники задержали и передали сотрудникам полиции двух граждан Украины, объявленных в федеральный розыск на территории России, сообщает пресс-служба регионального погрануправления ФСБ РФ.

    Один из разыскиваемых — гражданин Украины 1969 года рождения — был задержан на КПП "Армянск" при въезде на территорию России. "В ходе проверки предъявленного заграничного паспорта контролер установил, что по инициативе представителей следствия из Южно-Сахалинска с осени 2016 года мужчина объявлен в федеральный розыск", — говорится в сообщении. Уточняется, что задержанного обвиняют в неисполнении обязанностей налогового агента.

    Второе задержание прошло в тот же день на соседнем пункте пропуска "Джанкой". Сообщается, что 26-летний житель Мариуполя был условно осужден за совершение ряда уголовно наказуемых деяний, в том числе за кражу, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения; он был объявлен в федеральный розыск УМВД по Астрахани. В настоящее время за несоблюдение порядка отбывания наказания условная мера в отношении иностранца заменена реальным тюремным сроком.

    После проведения дополнительных проверочных мероприятий оба задержанных были отправлены в полицию для дальнейшей передачи инициаторам розыска.

     

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    СБУ. Архивное фото
    Охота на торговцев биткоинами в Украине
    Пентагон
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Люди в масках. Архивное фото
    Гей-парад в Одессе
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Протесты по-киевски. Жители против АЗС