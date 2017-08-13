"Марш равенства" в Одессе: столкновений удалось избежать

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости. "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества прошел в воскресенье утром в Одессе без нарушений, митингующие прошли маршем от Воронцовского дворца к Дюку, сообщает областное отделение полиции.

Сейчас мероприятие завершилось, нарушений публичного порядка не зафиксировали.

"Сотрудники полиции сопровождали участников марша, которые прошлись шествием от Воронцовского дворца к памятнику Дюку. В связи с проведением других массовых мероприятий по маршруту "Марша равенства" и во избежание конфликтов и обеспечение безопасности горожан и гостей города правоохранители вынуждены были в короткий срок изменить направление движения участников акции", — говорится в сообщении полиции.

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Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав секс-меньшинств часто возникали конфликты с их оппонентами. В "Марше равенства" в Киеве в этом году приняли участие более двух тысяч человек.