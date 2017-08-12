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    Общество

    В Украине с начала года пресечены 12 попыток продажи детей

    (обновлено: )14
    С начала года правоохранители зафиксировали 12 фактов попыток продажи детей, из них четыре факта продажи новорожденных, сообщил начальник отдела департамента Нацполиции по противодействию преступлениям, связанным с торговлей людьми.
    Киевляне пытались продать ребенка
    Пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области

    Афганистан - город Кандагар. Архивное фото
    RIA News В. Киселев | Перейти в фотобанк
    Афганистан, будни: детей не воспитывают и продают как скот
    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Полиция пресекла с начала этого года 12 попыток продажи детей, сообщает в субботу пресс-служба МВД Украины со ссылкой на начальника отдела департамента Нацполиции по противодействию преступлениям, связанным с торговлей людьми, Андрея Гаманюка.

    По его словам, такие случаи действительно имеют место в Украине.

    "На сегодняшний день нами с начала года задокументировано 12 фактов незаконной сделки в отношении несовершеннолетних. Из них четыре факта продажи новорожденных детей, другие — это совершенные преступления в отношении несовершеннолетних, в возрасте до 14 лет", — заявил Гаманюк.

    Напомним, ранее правоохранители задержали жительницу Львова, пытавшуюся продать собственного ребенка за 80 тысяч гривен после родов.

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