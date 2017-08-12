В Украине с начала года пресечены 12 попыток продажи детей

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области
По его словам, такие случаи действительно имеют место в Украине.
"На сегодняшний день нами с начала года задокументировано 12 фактов незаконной сделки в отношении несовершеннолетних. Из них четыре факта продажи новорожденных детей, другие — это совершенные преступления в отношении несовершеннолетних, в возрасте до 14 лет", — заявил Гаманюк.
Напомним, ранее правоохранители задержали жительницу Львова, пытавшуюся продать собственного ребенка за 80 тысяч гривен после родов.