В Украине с начала года пресечены 12 попыток продажи детей

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области

RIA News В. Киселев | Перейти в фотобанк Афганистан, будни: детей не воспитывают и продают как скот Полиция пресекла с начала этого года 12 попыток продажи детей, сообщает в субботу пресс-служба МВД Украины со ссылкой на начальника отдела департамента Нацполиции по противодействию преступлениям, связанным с торговлей людьми, Андрея Гаманюка.

По его словам, такие случаи действительно имеют место в Украине.

"На сегодняшний день нами с начала года задокументировано 12 фактов незаконной сделки в отношении несовершеннолетних. Из них четыре факта продажи новорожденных детей, другие — это совершенные преступления в отношении несовершеннолетних, в возрасте до 14 лет", — заявил Гаманюк.

Напомним, ранее правоохранители задержали жительницу Львова, пытавшуюся продать собственного ребенка за 80 тысяч гривен после родов.