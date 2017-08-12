Неутешительный прогноз синоптиков на выходные: жарко и почти без осадков

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. В ближайшие выходные в Украине будет жарко, лишь на западе страны в воскресенье похолодает и пройдут дожди, сообщают СМИ со ссылкой на Укргидрометцентр.

В субботу, 12 августа, преимущественно сухую погоду Украины определит поле повышенного давления и жаркий воздух, на западе – атмосферный фронт. Как отмечают синоптики, в этот день в Украине без осадков, лишь во второй половине дня в Закарпатской, Львовской и Волынской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Ветер южный, юго-восточный, 5–10 м/с. Температура ночью 17–22°, в восточных областях местами 14–16°; днем 29–34°, в южных и западных областях местами 35–37°.

В Киеве – без осадков, температура ночью 20–22°, днем 31–33°.

В воскресенье, 13 августа, в большинстве западных областей Украины пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град, шквал 15–20 м/с, на остальной территории – без осадков. Ветер южный с переходом в западной части на северный, 5–10 м/с.

Температура ночью 17–22°; днем в западных областях 22–27°, на остальной территории 29–34°, на юге и востоке до 37°.

В Киеве 13 августа – без осадков. Ветер южный, 5–10 м/с. Температура ночью 19–21°, днем 31–33°.

Ранее сообщалось, что охлаждающие рамки установлены на улицах Киева в связи с жарой.