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    Общество

    В водоемах Харьковской области обнаружили опасный вирус

    (обновлено: )140
    Местное интернет-издание пишет, что в Харьковской области обнаружены два водоема с гепатитом А. В связи с этим специалисты предостерегают население от купания.
    Исследовательская лаборатория. Архивное фото
    AFP PHOTO/Raul ARBOLEDA

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Санитарные врачи обнаружили гепатит А в пруду села Домаха Лозовского района, а также в реке в районе поселка Великий Бурлук Харьковской области.

    Машины скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото
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    В связи с этим специалисты предостерегают население от купания в этих водоемах.

    Специалисты лабораторного центра создали интерактивную карту, на которой обозначены опасные для купания места.

    "В "черный" список попали: пляж в районе Чугуевского молокозавода, пляж пгт Эсхар, пляж на Печенежском водохранилище возле развилки дорог на с. Мартовое — пгт Великий Бурлук, городской пляж г. Красноград, пляж на пруду с. Поповка, пляж "Комсомольский" в пгт Кегичевка, пляж комплекса "Баден — Баден", пляж комплекса "Вектор — Премиум — 21", а также аквапарк в поселке Безлюдовка", — сообщает местное интернет-издание 057.

    Ранее сообщалось, что на всех городских пляжах Киева купание либо запрещено, либо не рекомендовано

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