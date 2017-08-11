В водоемах Харьковской области обнаружили опасный вирус

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КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Санитарные врачи обнаружили гепатит А в пруду села Домаха Лозовского района, а также в реке в районе поселка Великий Бурлук Харьковской области.

В связи с этим специалисты предостерегают население от купания в этих водоемах.

Специалисты лабораторного центра создали интерактивную карту, на которой обозначены опасные для купания места.

"В "черный" список попали: пляж в районе Чугуевского молокозавода, пляж пгт Эсхар, пляж на Печенежском водохранилище возле развилки дорог на с. Мартовое — пгт Великий Бурлук, городской пляж г. Красноград, пляж на пруду с. Поповка, пляж "Комсомольский" в пгт Кегичевка, пляж комплекса "Баден — Баден", пляж комплекса "Вектор — Премиум — 21", а также аквапарк в поселке Безлюдовка", — сообщает местное интернет-издание 057.

Ранее сообщалось, что на всех городских пляжах Киева купание либо запрещено, либо не рекомендовано.