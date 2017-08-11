Гей-парад в Одессе. Организаторы ожидают 500 участников

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Около 500 человек намерены принять участие в марше равенства ЛГБТ-сообщества, который анонсирован на 13 августа в Одессе.

Марш равенства состоится в рамках фестиваля "Одесса Прайд-2017", стартовавшего 9 августа. По словам организаторов, фестиваль включает в себя не только, гей-парад, но и работа других различных площадок для общения (дискуссии, кинофильмы, выставки).

"Мы наблюдаем рост интереса к фестивалю. На марше будут представители дипломатических организаций. Ожидаем 500 участников, но 250-300 будет гарантированно", — цитирует местное издание "Таймер" организаторов фестиваля.

Начало марша запланировано на 10:00. Он стартует из Воронцовского переулка и пройдет до Думской площади. Безопасность мероприятия будут обеспечивать сотрудники полиции. Чтобы принять участие, желающие должны пройти регистрацию, а непосредственно перед маршем — пропускную систему. Лозунг фестиваля — "Безопасность, равенство, разнообразие. Одесса – город будущего".

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В воскресенье в городе пройдет еще один марш — священнослужителей. "Проведение двух маршей – это доказательство одесской мультикультурности. Это придает городу шарм", — считают организаторы.

Программа фестиваля доступна по ссылке.